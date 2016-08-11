Рио-2016. Свитолина проиграла четвертьфинал теннисного турнира за 48 минут

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла обыграть чешку Петру Квитову и выйти в полуфинал теннисного турнира на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Матч с Квитовой длился 48 минут и завершился в двух сетах в пользу чешки Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть вторая- 2:6, 0:6.

Таким образом, Свитолина, которая ранее вылетела из теннисного турнира в парном разряде, покидает Рио-де-Жанейро.

Напомним, в предыдущем раунде украинка сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира Серену Уильямс.