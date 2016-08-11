Рио-2016. Украинка Ус не смогла пробиться в финал соревнований по гребному слалому

Украинская байдарочница Виктория Ус не смогла пробиться в финал соревнований в горном слаломе и завершила выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Сегодня она преодолела положенную дистанцию за 109,58 секунды. Этот результат соответствует двенадцатому месту среди пятнадцати спортсменов. В то же время в финал вышли лишь десять участников состязаний.

Как сообщал УНИАН, в квалификации турнира Ус заняла 15-е место и прошла в полуфинал.