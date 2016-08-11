Рио-2016. Украинец Блошенко вышел в полуфинал турнира по дзюдо

Украинец Артем Блошенко вышел в полуфинал олимпийского турнира по дзюдо в Рио-де-Жанейро для спортсменов весовой категории до 100 кг.

В четвертьфинальной схватке украинец победил немца Карла-Рихарда Фрея. Поединок длился пять минут и завершился после того, как украинец применил прием косото-гакэ. В результате, Блошенко победил с результатом 11s2 - 0.

В полуфинале он встретится с азербайджанцем Элмаром Гасимовым. Начало встречи - после 21:30 по киевскому времени.

Ранее, в поединке 1/8 финала украинец за полторы минуты справился с Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяпредставителем Южной Кореи Гухамом Чо. Как и предыдущих схватках дня, Блошенко выиграл иппоном (100:0). В этот раз он применил прием суми-гаэши.

Как сообщал УНИАН, Артем Блошенко прошел 1/32 финала и 1/16 финала турнира, победив узбека Сойиба Курбонова и пакистанца Шаха Хуссейна Шаха.