Рио-2016. Туркс проиграла словенке на соревнованиях по дзюдо
18:13, 11 августа 2016Рио-2016
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Украинская спортсменка не смогла победить в своей первой схватке на Олимпиаде.
Reuters
Украинка Виктория Туркс не смогла пройти в четвертьфинал олимпийского турнира по дзюдо среди женщин весом до 78 кг.
В схватке 1/8 финала она уступила представительнице Словении Анамари Веленсек, после того как последняя получила оценку юко (1 — 0s1).
Отметим, что Туркс является победительницей Всемирной летней Универсиады, а также призеркой Кубков мира.
Как сообщал УНИАН, ранее на Олимпиаде в Рио украинская дзюдоистка Марина Черняк уступила в 1/8 финала соревнований для спортсменок до 48 кг.
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