Рио-2016. Туркс проиграла словенке на соревнованиях по дзюдо

Украинка Виктория Туркс не смогла пройти в четвертьфинал олимпийского турнира по дзюдо среди женщин весом до 78 кг.

В схватке 1/8 финала она уступила представительнице Словении Анамари Веленсек, после того как последняя получила оценку юко (1 — 0s1).

Отметим, что Туркс является победительницей Всемирной летней Универсиады, а также призеркой Кубков мира.

Как сообщал УНИАН, ранее на Олимпиаде в Рио украинская дзюдоистка Марина Черняк уступила в 1/8 финала соревнований для спортсменок до 48 кг.