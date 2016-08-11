Рио-2016. Туркс проиграла словенке на соревнованиях по дзюдо

18:13, 11 августа 2016
Рио-2016
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Украинская спортсменка не смогла победить в своей первой схватке на Олимпиаде.

Reuters

Украинка Виктория Туркс не смогла пройти в четвертьфинал олимпийского турнира по дзюдо среди женщин весом до 78 кг.

В схватке 1/8 финала она уступила представительнице Словении Анамари Веленсек, после того как последняя получила оценку юко (1 — 0s1).

Отметим, что Туркс является победительницей Всемирной летней Универсиады, а также призеркой Кубков мира.

Как сообщал УНИАН, ранее на Олимпиаде в Рио украинская дзюдоистка Марина Черняк уступила в 1/8 финала соревнований для спортсменок до 48 кг. 

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