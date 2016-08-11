Рио-2016. Буценко продолжил ряд неудач украинских боксеров на Олимпиаде
17:52, 11 августа 2016Рио-2016
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Украиский боксер проиграл марокканцу в бою предварительного раунда.
Reuters
Украинец Николай Буценко не смог победить марокканца Мохамеда Хамута в предварительном раунде боксерского турнира на Олимпиаде-2016 среди спортменов весом до 56 кг.
Буценко проиграл сопернику по очкам - два арбитра присудили победу марокканцу, один объявил о ничье.
Как сообщал УНИАН, у украинских боксеров до сих пор нет ни одной победы на Олимпиаде в Рио. Ранее после своих первых боев боксерские турниры покинули Денис Солоненко (до 81 кг) и Дмитрий Митрофанов (до 75 кг).
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