Рио-2016. Буценко продолжил ряд неудач украинских боксеров на Олимпиаде

Украинец Николай Буценко не смог победить марокканца Мохамеда Хамута в предварительном раунде боксерского турнира на Олимпиаде-2016 среди спортменов весом до 56 кг.

Буценко проиграл сопернику по очкам - два арбитра присудили победу марокканцу, один объявил о ничье.

Как сообщал УНИАН, у украинских боксеров до сих пор нет ни одной победы на Олимпиаде в Рио. Ранее после своих первых боев боксерские турниры покинули Денис Солоненко (до 81 кг) и Дмитрий Митрофанов (до 75 кг).