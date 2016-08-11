Рио-2016. Блошенко выиграл два первых поединка на турнира по дзюдо
17:41, 11 августа 2016Рио-2016
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Украиский дзюдоист вышел в 1/8 финала олимпийских соревнований.
Reuters
Украинец Артем Блошенко вышел в 1/8 финала соревнований по дзюдо для спортсменов весом до 100 кг на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
В схватке, состоявшейся в рамках 1/32 финала, он победил представителя Узбекистана Сойиба Курбонова. Блошенко удалось совершить прием косото-гакэ, за что получил иппон (100s1 - 0)
В 1/16 финала он также побил иппоном. Поверженным оказался пакистанец Шах Хуссейн Шах, на котором был применен прием суми-гаэши.
На следующем этапе Блошенко встретится южнокорейцем Гухамом Чо.
Как сообщал УНИАН, вчера украинский дзюдоист Кеджау Ньябали уступил в 1/16 финала олимпийских соревнований.
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