Рио-2016. Блошенко выиграл два первых поединка на турнира по дзюдо

Украинец Артем Блошенко вышел в 1/8 финала соревнований по дзюдо для спортсменов весом до 100 кг на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

В схватке, состоявшейся в рамках 1/32 финала, он победил представителя Узбекистана Сойиба Курбонова. Блошенко удалось совершить прием косото-гакэ, за что получил иппон (100s1 - 0)

В 1/16 финала он также побил иппоном. Поверженным оказался пакистанец Шах Хуссейн Шах, на котором был применен прием суми-гаэши.

На следующем этапе Блошенко встретится южнокорейцем Гухамом Чо.

Как сообщал УНИАН, вчера украинский дзюдоист Кеджау Ньябали уступил в 1/16 финала олимпийских соревнований.