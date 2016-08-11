Рио-2016. Кальныш не прошла в финал в стрельбе из трех положений

Украинская стрелок Наталья Кальныш не смогла пробиться в финал олимпийских соревнований по стрельбе из трех положений на 50 метров.

По правилам соревнованиям, спортсмены должны были стрелять из позиций с колена, лежа и стоя. В первой позиции Кальныш выбила 194 балла, во второй - 197 и в третьей - 186. Такой результат позволил украинке занять 21-е место среди всех участников.

Напомним, ранее Кальныш не смогла выйти в финал олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. При восьми проходных местах она заняла девятую позицию в соревнованиях.

Наталья Кальныш четвертый раз принимала участие на Олимпиаде. Ее лучший результат в стрельбе из трех положений - восьмое место в финале на Играх-2008 в Пекине.