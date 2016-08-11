Рио-2016. Женской команде Украины по академической гребле не хватило пяти секунд до бронзы
Украинки Дарина Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Нимченко не смогли повторить результат квалификации и заняли в финале четвертое место.
Женская команда Украины по академической гребле заняла четвертое место в финале олимпийских соревнований среди четверок парных в Рио-де-Жанейро.
В состав украинского экипажа входят Дарья Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Нимченко.
Команда прошла дистанцию за 6:56.09. От польского экипажа, который выиграл бронзовую медаль, украинки отстали сразу на 5 секунд. Олимпийским чемпионом в данной дисциплине стала команда из Германии, ее результат - 6:49.39.
Напомним, по итогам квалификации в академической гребле, которая состоялась 6 августа, женская команда Украины заняла второе место среди всех участников.
Мужской украинский экипаж в составе Дмитрия Михая, Артема Морозова, Александра Надтоки и Ивана Довгодько в аналогичном финале соревнований занял шестое место среди шести участников.