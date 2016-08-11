Рио-2016. Мужская команда Украины по академической гребле не смогла завоевать медаль в финале соревнований

Мужская команда Украины по академической гребле не смогла побороться за медали в финале олимпийских соревнований среди четверок парных в Рио-де-Жанейро.

Украинцы прошли дистанцию за 6:16.30. На стартовой отсечке наш экипаж был вторым, но достаточно быстро упустил соперников и финишировал шестым среди шести участников финала.

Олимпийским чемпионом в данной дисциплине стала команда из Германии, ее результат - 6:06.81.

Напомним, украинский экипаж в составе Дмитрия Михая, Артема Морозова, Александра Надтоки и Ивана Довгодько является чемпионом мира 2014 года. 6 августа команда квалифицировались в финал олимпийских соревнований.