Рио-2016. Украинские шпажистки вышли в четвертьфинал соревнований по фехтованию

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах вышла в четвертьфинал олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро.

В противостоянии со сборной Бразилии в 1/8 финала украинки выиграли с Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяобщим счетом 45:32.

Яна Шемякина нанесла соперницам 23 укола, Елена Кривицкая - 15 и Ксения Пантелеева - 7. Отметим, что последний из девяти раундов встречи, когда победа Украины уже была предопределена, завершился со результативным счетом 15:13.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет против команды Китая. Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.