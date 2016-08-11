В Рио наркоторговцы обстреляли элитных полицейских с Олимпиады, случайно попавших в трущобы

Как передает ТАСС, трое полицейских по ошибке заехали в трущобы, где попали под обстрел со стороны наркоторговцев.

Один из полицейских был тяжело ранен в голову и прооперирован в госпитале. На данный момент его состояние оценивается как очень тяжелое. Второй полицейский получил легкое ранение, третий избежал повреждений.

Раненые полицейские являются частью элитного корпуса, состоящего из 5 тысяч военных полицейских, солдат и пожарных со всей страны. Этот корпус был специально сформирован для обеспечения безопасности на Олимпийских играх.

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Напомним, 10 августа Рио-де-Жанейро был атакован автобус с журналистами, следовавший из олимпийского кластера Деодоро в главный пресс-центр. В результате инцидента два пассажира получили незначительные ранения. Полиция провела экспертизу, которая показала, что автобус не был обстрелян. Вероятнее всего, окна были разбиты камнями или палками.

Также за время Игр-2016 две шальные пули попали в олимпийский конноспортивный центр в Рио-де-Жанейро. 6 августа пуля попала в брезентовую крышу пресс- центра, а 10 августа инцидент повторился - пуля попала в конюшню. В обоих случаях никто не пострадал.

Олимпийские игры продлятся в Рио-де-Жанейро по 21 августа.