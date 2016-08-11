Дело не в судействе: Тренер Верняева рассказал, почему спортсмен не получил "золото"

"Олег прекрасно выполнил свою работу, но при выполнении последнего упражнения на перекладине ошибся на соскоке. Эта ошибка стоила ему 0.3 балла, поэтому она и решила судьбу золотой медали. Так что к судьям претензий не должно быть. Судейство было справедливым", - сказал тренер, которого цитирует в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины.

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Он отметил, что в спортивной гимнастике протесты возможны только на базовую оценку и невозможно протестовать на оценку за выступление. Геннадий Сартинский также отметил, что такой титулованный спортсмен, как трехкратный Олимпийский чемпион, призер Игр, многократный чемпион мира Кохей Утимура всегда на две головы выше своих соперников и всегда имеет большое преимущество над ними.

Как сообщал УНИАН, результат украинца после шести снарядов - 92,266. "Золото" здесь выиграл олимпийский чемпион Лондона японец Утимура Кохэй, британец Макс Витлок занял третье место.

Верняев до последнего претендовал на «золото», но за последнее упражнение на перекладине ему не хватило баллов для медали высшей пробы. Зал возмущенным свистом воспринял оценку судей.

"Серебро" Рио - первая олимпийская медаль в карьере Олега Верняева.

Это уже вторая серебряная награда Украины на Играх в Рио. Ранее серебро в стрельбе завоевал для Украины Сергей Кулиш.