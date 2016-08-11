Видеоблог Rio2016: итоги 10 августа и интересный конкурс от спецкора УНИАН

В свежем выпуске наш Кирилл подводит итоги вчерашнего дня в Рио и объявляет конкурс для зрителей его видеоблога.

В частности, из-за плохой погоды не состоялись два финала в академической гребле, где Украина надеялась на награды, а также четвертьфинал в женском теннисе с участием Элины Свитолиной, которая уже успела произвести сенсацию, выкинув из турнира первую ракетку мира Серену Уильямс.

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В то же время, наш олимпийский Кирилл решил порадовать самых преданных и терпеливых зрителей, которые толерантно и упорно следят за его видеоблогом, объявив два конкурсы, где призами будут сувениры изРио.

Для того, чтобы заставить Кирилла привезти вам подарок в память о невероятной Олимпиаде, следует:

1. Залайкать страницу УНИАН в Фейсбуке

2. Залайкать это сообщение и поделиться им у себя на стене (при этом, ваша страничка должна быть открыта до конца Олимпиады, чтобы Кирилл мог проверить, все ли требования вы выполнили)

3. Принять участие в одном из двух (или обоих одновременно) конкурсах:

а) просто попросить Кирилла о гостинце, указав вещь, которую в Рио-де-Жанейро можно приобрести за сумму, эквивалентную максимум 50 долларам США – имя того, чье пожелание выполнять, мы определим с помощью random.org в предпоследний день Олимпиады;

б) до 23 часов по киевскому времени 15 августа (понедельник) спрогнозировать точное количество олимпийских медалей, которые заберет из Бразилии домой сборная Украины (общий зачет, бронзовые, серебряные, золотые). Подарки от Кирилла получит тот, кто точно угадает соответствующую цифру или будет максимально приближенным к ней. Если успешных прогнозистов будет несколько, то, опять же, воспользуемся random.org

Перечень подарков и прогноз медалей просьба оставлять в комментариях к этому посту в Facebook.

Деньги Кириллу на подарки из Киева уже поступили.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.