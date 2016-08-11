Сборная Украины в Рио: календарь шестого дня Олимпиады
Сегодня Украина надеется на медали в академической гребле и фехтовании, но также верит в наших спортсменов в стрельбе, дзюдо и горном слаломе.
Сегодня олимпийские надежды Украины вновь связаны с финалом соревнований по академической гребле. Как известно, вчера наши спортсмены не смогли выступить в этом виде спорта из-за сильного дождя, который целый день продолжался в Рио-де-Жанейро. Остается надеяться, что сегодня погода позволит мужской и женской четверке парной не только принять участие в состязаниях, но и выиграть медали.
Также следует обратить внимание на фехтование. Здесь украинские шпажистки выступят на командных соревнованиях. Традиционно Украина сильна в фехтовании именно в командных видах программы, и хочется верить, что сегодняшний день не станет исключением.
Не будем забывать и про теннис. Вчера украинцы до последнего ждали четвертьфинальный матч нашей сенсационной Элины Свитолиной против чешки Петры Квитовой, но, как и в случае с академической греблей, игре не позволила состояться погода. Впрочем, не факт, что поединок украинки состоится сегодня - на данный момент он есть в расписании дня, но время его начала до сих пор не установлено.
Стрельба, женщины
Винтовка из трех положений (50 м);
Участница: Наталья Кальныш;
Начало: 15:00.
Фехтование, женщины
Вид программы: шпага, командные соревнования;
Участник: сборная Украины (Яна Шемякина, Ксения Пантелеева, Елена Кривицкая);
Начало: 15:00.
Дзюдо, мужчины
Вес: до 100 кг;
Участник: Артем Блошенко;
Начало 1/32 финала: 16:00.
Дзюдо, женщины
Вес: до 78 кг;
Участница: Виктория Туркс;
Начало 1/32 финала: около 19:00.
Академическая гребля, мужчины
Вид программы: четверка парная, финал;
Участники: сборная Украины (Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока, Иван Довгодько);
Начало: 16:12.
Академическая гребля, женщины
Вид программы: четверка парная, финал;
Участники: сборная Украины (Дарья Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова, Евгения Нимченко);
Начало: 16:24.
Гребной слалом, женщины
Дисциплина: байдарка-одиночка, полуфинал, финал;
Участница: Виктория Ус;
Начало полуфинала: 19:15.
Немедальные соревнования:
Конный спорт
Вид программы: выездка;
Участница: Инна Логутенкова;
Начало: 16:00.
Бокс, мужчины
Вес: до 56 кг, предварительный раунд;
Участник: Николай Буценко;
Начало: 17:15.
Парусный спорт, мужчины
Вид программы: RS:X, гонки №7, №8, №9;
Участник: Александр Тугарев.
Начало гонки №7: 19:05.
Парусный спорт, мужчины
Вид программы: 470, гонки №3, №4
Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;
Начало гонки №3: 19:05.
Плавание, мужчины
Дисциплина: вольный стиль, 50 м, предварительный этап;
Участник: Андрей Говоров;
Начало: 19:22.
Плавание, мужчины
Дисциплина: баттерфляй, 100 м, предварительный этап;
Участник: Любомир Лемешко;
Начало: 20:22.
Плавание, женщины
Дисциплина: на спине, 200 м, предварительный этап;
Участник: Дарья Зевина;
Начало: 20:51.
Бокс, мужчины
Вес: до 64 кг, предварительный раунд;
Участник: Владимир Матвийчук;
Начало: 23:45.
Женщины, теннис
Одиночный разряд, четвертьфинал;
Матч: Элина Свитолина (Украина) - Петра Квитова (Чехия);
Начало: не установлено.