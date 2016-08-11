Сборная Украины в Рио: календарь шестого дня Олимпиады

Сегодня олимпийские надежды Украины вновь связаны с финалом соревнований по академической гребле. Как известно, вчера наши спортсмены не смогли выступить в этом виде спорта из-за сильного дождя, который целый день продолжался в Рио-де-Жанейро. Остается надеяться, что сегодня погода позволит мужской и женской четверке парной не только принять участие в состязаниях, но и выиграть медали.

Также следует обратить внимание на фехтование. Здесь украинские шпажистки выступят на командных соревнованиях. Традиционно Украина сильна в фехтовании именно в командных видах программы, и хочется верить, что сегодняшний день не станет исключением.

Не будем забывать и про теннис. Вчера украинцы до последнего ждали четвертьфинальный матч нашей сенсационной Элины Свитолиной против чешки Петры Квитовой, но, как и в случае с академической греблей, игре не позволила состояться погода. Впрочем, не факт, что поединок украинки состоится сегодня - на данный момент он есть в расписании дня, но время его начала до сих пор не установлено.

Стрельба, женщины

Винтовка из трех положений (50 м);

Участница: Наталья Кальныш;

Начало: 15:00.

Фехтование, женщины

Вид программы: шпага, командные соревнования;

Участник: сборная Украины (Яна Шемякина, Ксения Пантелеева, Елена Кривицкая);

Начало: 15:00.

Дзюдо, мужчины

Вес: до 100 кг;

Участник: Артем Блошенко;

Начало 1/32 финала: 16:00.

Дзюдо, женщины

Вес: до 78 кг;

Участница: Виктория Туркс;

Начало 1/32 финала: около 19:00.

Академическая гребля, мужчины

Вид программы: четверка парная, финал;

Участники: сборная Украины (Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока, Иван Довгодько);

Начало: 16:12.

Академическая гребля, женщины

Вид программы: четверка парная, финал;

Участники: сборная Украины (Дарья Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова, Евгения Нимченко);

Начало: 16:24.

Гребной слалом, женщины

Дисциплина: байдарка-одиночка, полуфинал, финал;

Участница: Виктория Ус;

Начало полуфинала: 19:15.

Немедальные соревнования:

Конный спорт

Вид программы: выездка;

Участница: Инна Логутенкова;

Начало: 16:00.

Бокс, мужчины

Вес: до 56 кг, предварительный раунд;

Участник: Николай Буценко;

Начало: 17:15.

Парусный спорт, мужчины

Вид программы: RS:X, гонки №7, №8, №9;

Участник: Александр Тугарев.

Начало гонки №7: 19:05.

Парусный спорт, мужчины

Вид программы: 470, гонки №3, №4

Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;

Начало гонки №3: 19:05.

Плавание, мужчины

Дисциплина: вольный стиль, 50 м, предварительный этап;

Участник: Андрей Говоров;

Начало: 19:22.

Плавание, мужчины

Дисциплина: баттерфляй, 100 м, предварительный этап;

Участник: Любомир Лемешко;

Начало: 20:22.

Плавание, женщины

Дисциплина: на спине, 200 м, предварительный этап;

Участник: Дарья Зевина;

Начало: 20:51.

Бокс, мужчины

Вес: до 64 кг, предварительный раунд;

Участник: Владимир Матвийчук;

Начало: 23:45.

Женщины, теннис

Одиночный разряд, четвертьфинал;

Матч: Элина Свитолина (Украина) - Петра Квитова (Чехия);

Начало: не установлено.