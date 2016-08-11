Видеоблог Rio2016: "серебро" Олега Верняева

11:08, 11 августа 2016
Рио-2016
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Копье и весло спортивной редакции УНИАН Кирилл Стадниченко продолжает рассказывать в своем видеоблоге о ходе Олимпиады в Рио глазами болельщика.

Фото НОК України

Итак, вчера наш Кирилл побывал на финале личного многоборья по спортивной гимнастике среди мужчин, где наш гимнаст Олег Верняев завоевал серебряную награду.

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Сразу после завершения соревнований Кирилл поделился своими впечатлениями от увиденного. Конечно, как и все мы, он надеялся на "золото" для Украины в этом виде соревнований, однако и серебряный результат является большим достижением и, несомненно, Олег Верняев проделал великолепную работу.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.

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