Видеоблог Rio2016: "серебро" Олега Верняева

Итак, вчера наш Кирилл побывал на финале личного многоборья по спортивной гимнастике среди мужчин, где наш гимнаст Олег Верняев завоевал серебряную награду.

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Сразу после завершения соревнований Кирилл поделился своими впечатлениями от увиденного. Конечно, как и все мы, он надеялся на "золото" для Украины в этом виде соревнований, однако и серебряный результат является большим достижением и, несомненно, Олег Верняев проделал великолепную работу.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.