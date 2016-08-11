Украинский гимнаст Верняев в Рио отказался от комментариев для телеканала "Россия"

Корреспондент российского телевидения окликнул Верняева, когда украинец подошел и увидел микрофон с надписью "Россия", тут же демонстративно развернулся и ушел в раздевалку, не сказав ни слова, пишет Спорт-Экспресс.

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Как сообщал УНИАН, результат украинца после шести снарядов - 92,266. "Золото" здесь выиграл олимпийский чемпион Лондона японец Утимура Кохэй, британец Макс Витлок занял третье место.

Верняев до последнего претендовал на "золото", но за последнее упражнение на перекладине, на которой у него не было явных ошибок, судьи не добавили украинцу буквально одной десятой балла, которой ему хватило бы для медали высшей пробы.

Зал возмущенным свистом воспринял оценку, которая стоила Верняєву ему медали.

Напомним, "серебро" Рио - первая олимпийская медаль в карьере Олега Верняева.

Это уже вторая серебряная награда Украины на Играх в Рио. Ранее серебро в стрельбе завоевал для Украины Сергей Кулиш.