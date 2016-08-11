Рио-2016: украинский гимнаст Верняев прокомментировал свое "серебро"

"Я сделал все, что мог. На перекладине выполнил все нормально, но ошибся с соскоком. Возможно, если бы не было этой ошибки, то оценка была бы выше", - говорится в комментарии Верняева, опубликованном на странице НОК Украины в Facebook.

"Я очень рад медали. Будем работать и в дальнейшем. Впереди другие индивидуальные финалы. Сегодня перед выходом на каждый из снарядов не смотрел ни на кого из соперников, не следил за оценками других – был сосредоточен на своем выступлении, отключился от всего", - сказал он.

При этом спортсмен поблагодарил за поддержку всех, кто болел за него.

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"Мне очень приятно, что на трибунах меня поддерживали родители, которые давно уже стали моим талисманом во время выступлений. Искренне благодарен Сергею Назаровичу Бубке, который также болел за меня, что помог им быть здесь в Рио. Я чувствовал поддержку каждого! Спасибо всем, кто верит и поддерживает меня!", - рассказал Верняев.

Как сообщал УНИАН, вчера Олег Верняев в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике выиграл для Украины третью медаль на Играх в Рио-де-Жанейро. Украинец после пяти видов стабильно шел на первом месте, однако после последнего вида оказался на втором с мизерным отставанием от победителя – японца Кохеи Учемури.

Отметим, что "золото" Верняева вызвало возмущение среди украинских болельщиков – все единогласно уверены, что украинца засудили судьи, отдав предпочтение японскому спортсмену.