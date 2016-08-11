Сборная Украины занимает 30-е место в медальном зачете Игр в Рио после пяти дней
Лидирует в таблице, как и прежде, сборная США.
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился пятый соревновательный день Олимпийских игр, по итогам которого сборная Украины занимает 30-е место в медальном зачете, сообщается на официальном сайте Игр.
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На счету нашей команды три медали. Серебро - у Игоря Кулиша в стрельбе из пневматической винтовки и гимнаста Олега Верняева в индивидуальном многоборье. Бронза - у Ольги Харлан в женском индивидуальном турнире по фехтованию на саблях.
Лидером общего зачета по-прежнему остается команда США. По итогам среды у американцев 32 медали - 11 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых.
Вслед за американцами идут команды Китая (10-5-8, 23), Японии (6-1-11, 18) и Австралии (5-2-5, 12) и Венгрии (5-1-1, 7). У остальных национальных сборных не более 4 золотых медалей.