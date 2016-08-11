Рио-2016. Матч Свитолиной в четвертьфинале теннисного турнира перенесен из-за дождя

01:24, 11 августа 2016
Рио-2016
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Погодные условия не позволили украинке провести сегодня матч с Петрой Квитовой.

Reuters

Четвертьфинальный матч олимпийского теннисного турнира между украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Петрой Квитовой перенесен на неопределенное время, сообщает официальный сайт Игр-2016.

Причина переноса заключается в погодных условиях. Сегодня из-за сильного дождя в Рио-де-Жанейро были перенесены все теннисные матчи турнира. Дело в том, что ни один из теннисных кортов города не оборудован крышей.

Возможность проведения поединка между Свитолиной и Квитовой оставалась до последнего, но погода не позволила организаторам дать разрешение на начало матча.

Как сообщал УНИАН, в матче 3-го раунда олимпийского теннисного турнира на Олимпиаде Свитолина обыграла первую ракетку мира Серену Уильямс.

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