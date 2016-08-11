Украинский гимнаст Верняев выиграл серебро Олимпиады-2016

Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл серебряную медаль в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Верняев завоевал первое место в квалификации соревнований, которая состоялась 6 августа, а сегодня в борьбе с 23 спортсменами из 16 стран был близкок к тому, чтобы подтвердить свой результат.

Он стал лучшим в упражнениях на кольцах и брусьях, занял второе место в упражнении на коне и опорном прыжке, пятое место в вольных упражнениях и двенадцатое в упражнении на перекладине. Итоговый результат Верняева - 92,266 балла.

Отметим, что украинец лидировал в борьбе за золото до самого конца соревнований. Победу японца Кохеи Учемуры предопределил низкий балл Верняеву за выступление на перекладине, которое было последним для него в сегодняшней программе. Суммарно Учемура набрал 92,365 балла.

Серебро Верняева стало третьей медалью для Украины на Олимпиаде-2016. Ранее серебрянную медаль выиграл стрелок Сергей Кулиш, а бронзовую - саблистка Ольга Харлан.

Кроме того, успех Верняева в этой почетной дисциплине является лучшим результатом для Украины за всю историю независимости. В предыдущие годы наилучшим украинским показателем в многоборье было третье место Александра Береша на Играх-2000 в Сиднее.