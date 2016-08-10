Рио-2016. После первых заездов в парусном спорте украинцы занимают 13-е место

22:46, 10 августа 2016
Рио-2016
872

В Рио-де-Жанейро завершились первые два из десяти заездов в классе "470".

Мацуев и Швец - 13-е / svetlovodsk.com.ua

Украинские Павел Мацуев и Борис Швец занимают 13-е место по итогам двух заездов в парусном спорте в классе "470".

В первой гонке украинцы финишировали 16-ми, во второй - 13-ми. Таким образом, в активе нашего экипажа 29 очков.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяЛидирует после двух заездов хорватский дуэт Симе Фантелы и Игора Маренича, которые набрали 3 очка.

Всего в классе "470" 10 заездов, которые будут проходить до 16 августа. Медали в этой дисциплине будут разыграны 17 августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter