Рио-2016. После первых заездов в парусном спорте украинцы занимают 13-е место
22:46, 10 августа 2016Рио-2016
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В Рио-де-Жанейро завершились первые два из десяти заездов в классе "470".
Мацуев и Швец - 13-е / svetlovodsk.com.ua
Украинские Павел Мацуев и Борис Швец занимают 13-е место по итогам двух заездов в парусном спорте в классе "470".
В первой гонке украинцы финишировали 16-ми, во второй - 13-ми. Таким образом, в активе нашего экипажа 29 очков.
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Всего в классе "470" 10 заездов, которые будут проходить до 16 августа. Медали в этой дисциплине будут разыграны 17 августа.
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