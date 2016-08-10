Рио-2016. После первых заездов в парусном спорте украинцы занимают 13-е место

Украинские Павел Мацуев и Борис Швец занимают 13-е место по итогам двух заездов в парусном спорте в классе "470".

В первой гонке украинцы финишировали 16-ми, во второй - 13-ми. Таким образом, в активе нашего экипажа 29 очков.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяЛидирует после двух заездов хорватский дуэт Симе Фантелы и Игора Маренича, которые набрали 3 очка.

Всего в классе "470" 10 заездов, которые будут проходить до 16 августа. Медали в этой дисциплине будут разыграны 17 августа.