Фьюри будет отдыхать еще неделю перед началом подготовки к бою с Кличко

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри решил отдохнуть еще неделю перед тем, как отправиться в тренировочный лагерь и приступить к подготовке к матчу-реваншу с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Изначально планировалось, что Тайсон вместе со своим кузеном Хьюи Фьюри заедут в тренировочный лагерь уже в этот понедельник. Но если Хьюи уже приступил к подготовке к своему следующему бою, то Тайсон решил еще неделю отдохнуть и провести время с женой и детьми.

По словам Питера Фьюри, который является дядей и тренером боксера, в тренировочном лагере Тайсона ожидают 15 августа. "Хьюи тяжело работает в зале. Тайсон присоединится к лагерю в понедельник, для защиты его титулов чемпиона мира 29 октября", - сказал он.

Также Питер Фьюри анонсировал, что в ближайшее время состоится пресс-конференция, посвященная матчу-реваншу его племянника с Владимиром Кличко.

Напомним, ранее стало известно, что допинговое дело Тайсона Фьюри не помешает проведению боя-реванша с Владимиром Кличко.