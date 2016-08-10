Рио-2016: Ягодка не сумел преодолеть первый раунд в соревнованиях саблистов

Украинец Андрей Ягодка не смог пробиться в 1/8 финала олимпийских соревнований по фехтованию на саблях, которые проходят в Рио-де-Жанейро.

В поединке 1/16 финала он уступил иранцу Мойтабу Абедини со счетом 9:15.

Как сообщал УНИАН, вчера ни один из украинцев не смог выйти в четвертьфинал турнира по фехтованию среди шпажистов. Богдан Никишин покинул соревнования в 1/8 финала, Анатолий Герей - в 1/16 финала, Дмитрий Карюченко - в 1/32 финала.