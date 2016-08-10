Рио-2016. Финалы соревнований по академической гребле с участием украинцев должны состояться завтра

Мужской и женский финалы олимпийских соревнований по академической гребле среди четверок парных должны состояться завтра. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Мужской финал начнется в 16:12 по киевскому времени, женский - в 16:24.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяНапомним, эти соревнования должны были пройти сегодня, но из-за несоответствующих погодных условий были перенесены на неопределенный срок.

В мужском финале среди парных четверок примет участие украинская команда в составе Дмитрия Михая, Артема Морозова, Александра Надтоки и Ивана Довгодько.

В аналогичном женском финале сборную Украины представят Дарья Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Нимченко.