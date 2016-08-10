Рио-2016. Гривко завершил шоссейную велогонку на 18-м месте

Украинский велогонщик Андрей Гривко завершил на 18-м месте раздельную шоссейную велогонку на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Итоговое время 33-летнего украинца - 1:16:33.24.

Олимпийским чемпионом по итогам гонки стал 35-летний швейцарец Фабиан Канчеллара, который побеждал в этой же дисциплине на Играх-2008 в Пекине. Его время сегодня - 1:12:15.42.

Серебро завоевал голландец Тома Дюмолен, бронза - у трехкратного чемпиона "Тур де Франс" британца Криса Фрума.

Как сообщал УНИАН, ранее украинка Анна Соловей в аналогичной гонке для женщин заняла 20-е место.