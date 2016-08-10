Рио-2016. Украина завершила свое участие на Олимпиаде в соревнованиях по стрельбе из лука

Украинка Анастасия Павлова выбыла из олимпийского турнира по стрельбе из лука, который проходит в Рио-де-Жанейро, на стадии 1/16 финала.

В поединке 1/16 финала она уступила представительнице Тайваня Тан Я-Тинг со счетом 0:6 (26:27, 27:29, 25:29).

Ранее, на стадии 1/32 финала, Павлова победила Луизу Сайдиеву со счетом 6:0 (28:22, 29:26, 29:24).

Как сообщал УНИАН, ранее на стадии 1/16 финала женские индивидуальные соревнования по стрельбе из лука покинули Вероника Марченко и Лидия Сиченикова. Кроме того, в мужских соревнованиях на этот же этапе вылетел Виктор Рубан.

Таким образом, Украина завершила свое участие на Олимпиаде-2016 в данном виде спорта.