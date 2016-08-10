Рио-2016. Украинец Ньябали уступил в своей первой схватке на соревнованиях по дзюдо

18:12, 10 августа 2016
Рио-2016
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Поединок Кеджау Ньябали с кубинцем Гонсалесом продлился три минуты.

vz.ua

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали не смог выйти в 1/8 финала олимпийских соревнований по дзюдо среди спортсменов весовой категории до 90 кг.

В 1/16 финала он в поединке, который продолжался три минуты, уступил кубинцу Аслею Гонсалесу. Сопернику украинца, который является серебрянным призером Лондона-2012, удалось совершить прием еко-шихо-гатамэ, за который он получил иппон (101:0).

Отметим, что 26-летний Кеджау Ньябали является этническим гвинейцем. Всю спортивную карьеру он проводит в Украине, являясь представителем спортобществ Киева и Кировоградской области.

Как сообщал УНИАН, ранее в первом раунде соревнований по дзюдо среди спортсменов до 66 кг вылетел украинец Георгий Зантарая.

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