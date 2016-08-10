Видеоблог Rio2016: бразильские танцы в исполнении волонтеров

Пока из-за плохой погоды финальные заезды Олимпиады-2016 по академической гребле отменены, в здании на гребном канале олимпийского Рио царит веселье. Об этом рассказывает корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который находится прямо на месте событий.

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Как сообщалось, все сегодняшние соревнования по академической гребле перенесены на другой день в связи со сложными погодными условиями. В Рио-де-Жанейро сильный ветер и дождь. Сначала было принято решение перенести утреннюю сессию заездов, а спустя некоторое время и вечернюю. Новое время проведения соревнований станет известно позже.

Напомним, сегодня должны были состояться финалы соревнований по академической гребле среди парных четверок у мужчин и женщин. В оба финала попали сборные Украины. Соревнования должны были начаться в 16:22 и 16:34 соответственно.