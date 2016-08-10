Видеоблог Rio2016: погода влияет на расписание соревнований

Об этом сообщает наш корреспондент Кирилл Стадниченко из Рио.

Так, на канале из-за сильного дождя отменили финалы по академической гребле, в которых в том числе должны были принимать мужские и женские украинские "четверки".

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть вторая

Напомним, сегодня должны были состояться финалы соревнований по академической гребле среди парных четверок у мужчин и женщин. В оба финала попали сборные Украины.

Соревнования должны были начаться в 16:22 и 16:34 соответственно.

В самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.