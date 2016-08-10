Рио-2016. Соловей не смогла побороться за медали в шоссейной велогонке

Украинка Анна Соловей не смогла побороться за медали во время раздельной шоссейной велогонки на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро.

На дистанции в 29,7 км она заняла 20-е место с результатом 48:03.35.

Чемпионкой заезда стала знаменитая американка Кристин Армстронг. 42-летняя велогонщица завершила гонку за 44:26.42. Это ее третья олимпийская медаль в данном виде программы после Пекина-2008 и Лондона-2012.

Серебро завоевала россиянка Ольга Забелинская, бронзу - представительница Нидерландов Анна Ван дер Брегген.

Напомним, три дня назад Анна Соловей заняла 36-е место в групповой гонке. Золото в этой дисциплине взяла Анна Ван дер Брегген.