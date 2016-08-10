Рио-2016. Соловей не смогла побороться за медали в шоссейной велогонке
16:01, 10 августа 2016Рио-2016
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Чемпионка мира 2014 года бесславно завершила выступление на Олимпиаде.
Reuters
Украинка Анна Соловей не смогла побороться за медали во время раздельной шоссейной велогонки на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро.
На дистанции в 29,7 км она заняла 20-е место с результатом 48:03.35.
Чемпионкой заезда стала знаменитая американка Кристин Армстронг. 42-летняя велогонщица завершила гонку за 44:26.42. Это ее третья олимпийская медаль в данном виде программы после Пекина-2008 и Лондона-2012.
Серебро завоевала россиянка Ольга Забелинская, бронзу - представительница Нидерландов Анна Ван дер Брегген.
Напомним, три дня назад Анна Соловей заняла 36-е место в групповой гонке. Золото в этой дисциплине взяла Анна Ван дер Брегген.
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