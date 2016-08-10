Рио-2016. Финалы по академической гребле с участием украинских команд сегодня не состоятся из-за дождя и ветра

Все сегодняшние соревнования по академической гребле перенесены на другой день в связи со сложными погодными условиями, сообщает World Rowing.

Речь идет о сильном ветре и дожде, которые сегодня наблюдаются в Рио-де-Жанейро.

Сначала было принято решение перенести утреннюю сессию заездов, а спустя некоторое время и вечернюю. Новое время проведения соревнований станет известно позже.

Напомним, сегодня должны были состояться финалы соревнований по академической гребле среди парных четверок у мужчин и женщин. В оба финала попали сборные Украины.

Соревнования должны были начаться в 16:22 и 16:34 соответственно.