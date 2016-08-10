Рио-2016. Финалы по академической гребле с участием украинских команд сегодня не состоятся из-за дождя и ветра
15:20, 10 августа 2016Рио-2016
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Решение было принято в связи со сложными погодными условиями.
Соревнования в академической гребле перенесены / @WorldRowing
Все сегодняшние соревнования по академической гребле перенесены на другой день в связи со сложными погодными условиями, сообщает World Rowing.
Речь идет о сильном ветре и дожде, которые сегодня наблюдаются в Рио-де-Жанейро.
Сначала было принято решение перенести утреннюю сессию заездов, а спустя некоторое время и вечернюю. Новое время проведения соревнований станет известно позже.
Напомним, сегодня должны были состояться финалы соревнований по академической гребле среди парных четверок у мужчин и женщин. В оба финала попали сборные Украины.
Соревнования должны были начаться в 16:22 и 16:34 соответственно.
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