Рио-2016. Букмекеры считают Свитолину одним из аутсайдеров теннисного турнира

Накануне четвертьфинальных матчей олимпийского теннисного турнира в Рио-де-Жанейро букмекерские конторы мира считают украинку Элину Свитолину одним из аутсайдеров соревнований.

В рейтинге теннисисток ее ставят на шестое место. На олимпийское золото Свитолиной принимаются ставки с коэффициентами в диапазоне от 13,0 до 15,5.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяФаворитом турнира после вылета Серены Уильямс стала немка Анжелик Кербер, коэффициент на ее победу - 2,75. Вероятность успеха Петры Квитовы, которая сегодня сыграет со Свитолиной, оценивается с коэффициентами в 3,90-4,0, она идет на втором месте в рейтинге теннисисток.

В сегодняшнем матче между Свитолиной и Квитовой чешка также является безусловным фаворитом. На победу Квитовой можно поставить с коэффициентом 1,44, на выход в полуфинал Свитолиной - 2,62.

Как сообщал УНИАН, вчера Элина Свитолина сенсационно выбила из турнира американку Серену Уильямс. Поединок украинки с Петрой Квитовой начнется сегодня в 00:45.