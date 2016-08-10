"В матче победила сильнейшая": первая ракетка мира Уильямс расстроена своим поражением от украинки Свитолиной
13:21, 10 августа 2016Рио-2016
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Первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала вылет в третьем раунде от украинки Элины Свитолиной (4:6, 3:6).
REUTERS
Об этом сообщает CNN.
«Я очень расстроена, но она играла действительно хорошо. Думаю, что сегодня победила сильнейшая. В следующий раз будет лучше. Не выступила в Рио так, как я хотела. Это была одна из моих целей», - заявила спортсменка.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на среду по киевскому времени Элина Свитолина сенсационно обыграла сильнейшую теннисистку мира американку Серену Уильямс и вышла в четвертьфинал. Матч 1/4 финала Свитолина - Квитова состоится в ночь на четверг по киевскому времени и начнется в 00:45.
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