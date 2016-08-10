Видеоблог Rio2016: Свитолина после сенсационной победы над первой ракеткой мира Уильямс

Вечером 9 августа нашему Кириллу посчастливилось побывать на теннисном матче третьего раунда турнира, в котором украинская теннисистка Элина Свитолина сенсационно победила на Олимпиаде в Рио первую ракетку мира американку Серену Уильямс.

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Таким образом, Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпийских играх, где 10 августа сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой.

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