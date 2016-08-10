Сборная Украины в Рио: календарь пятого дня Олимпиады
Сегодня украинские спортсмены надеються завоевать медали в академической гребле, велоспорте, спортивной гимнастике и не только.
Сегодня программа олимпийского дня для украинских спортсменов выглядит очень насыщенной, украинцы будут участвовать в розыгрыше сразу девяти комплектов медалей. Есть все основания надеяться, что олимпийский день для нашей страны пройдет удачно.
Первый вид спорта, на который следует обратить внимание - академическая гребля. Здесь выступают и мужская, и женская парные четверки, которые в квалификации соревнований они заняли соответственно пятое и второе место.
Также можно понадеяться на медаль в шоссейном велоспорте, где в своем коронном виде программы будет выступать чемпионка мира 2014 года Анна Соловей.
Однако главное событие олимпийского дня в Украине должно начаться в 22:00, когда стартует финал соревнований по личному многоборью в спортивной гимнастике. Сюда, напомним, пробился Олег Верняев, который в квалификации стал лучшим среди всех спортсменов.
Еще одно важное событие для пройдет в немедальных соревнованиях. Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая вчера сенсационно выбила из турнира Серену Уильямс, сыграет в четвертьфинале турнира с 14-й ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии.
Велоспорт, женщины
Вид программы: раздельная шоссейная гонка;
Участница: Анна Соловей;
Старт: 14:30.
Велоспорт, мужчины
Вид программы: раздельная шоссейная гонка;
Участник: Андрей Гривко;
Старт: 16:00.
Пулевая стрельба, мужчины
Дисциплина: пистолет, 50 м;
Участник: Олег Омельчук;
Начало квалификации: 15:00.
Фехтование, женщины
Дисциплина, рапира, индивидуальные соревнования;
Участница: Ольга Лелейко;
Начало 1/16 финала: 15:10.
Фехтование, мужчины
Дисциплина, сабля, индивидуальные соревнования;
Участник: Андрей Ягодка
Начало 1/16 финала: 18:45
Академическая гребля, мужчины
Вид программы: четверка парная, финал;
Участники: сборная Украины (Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока, Иван Довгодько);
Начало: 16:22.
Академическая гребля, женщины
Вид программы: четверка парная, финал;
Участники: сборная Украины (Дарья Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова, Евгения Нимченко);
Начало: 16:34.
Дзюдо, мужчины
Вес: до 90 кг, 1/16 финала;
Участник: Кеджау Ньябали;
Начало: 17:31.
Спортивная гимнастика
Вид программы: личное многоборье, финал;
Участники: Олег Верняев;
Начало: 22:00.
Немедальные соревнования:
Конный спорт
Вид программы: выездка;
Участница: Инна Логутенкова;
Начало: 16:00.
Стрельба из лука, женщины
Вид программы: индивидуальный зачет, 1/32 финала;
Поединок: Анастасия Павлова (Украина) - Луиза Сайдиева (Казахстан);
Начало: 18:02.
Парусный спорт, мужчины
Вид программы: 470;
Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;
Начало: 19:05.
Теннис, женщины
Вид программы: индивидуальный разряд, 1/4 финала;
Матч: Элина Свитолина (Украина) - Петра Квитова (Чехия);
Начало: 00:45.