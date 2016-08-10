Сборная Украины в Рио: календарь пятого дня Олимпиады

Сегодня программа олимпийского дня для украинских спортсменов выглядит очень насыщенной, украинцы будут участвовать в розыгрыше сразу девяти комплектов медалей. Есть все основания надеяться, что олимпийский день для нашей страны пройдет удачно.

Первый вид спорта, на который следует обратить внимание - академическая гребля. Здесь выступают и мужская, и женская парные четверки, которые в квалификации соревнований они заняли соответственно пятое и второе место.

Также можно понадеяться на медаль в шоссейном велоспорте, где в своем коронном виде программы будет выступать чемпионка мира 2014 года Анна Соловей.

Однако главное событие олимпийского дня в Украине должно начаться в 22:00, когда стартует финал соревнований по личному многоборью в спортивной гимнастике. Сюда, напомним, пробился Олег Верняев, который в квалификации стал лучшим среди всех спортсменов.

Еще одно важное событие для пройдет в немедальных соревнованиях. Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая вчера сенсационно выбила из турнира Серену Уильямс, сыграет в четвертьфинале турнира с 14-й ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии.

Велоспорт, женщины

Вид программы: раздельная шоссейная гонка;

Участница: Анна Соловей;

Старт: 14:30.

Велоспорт, мужчины

Вид программы: раздельная шоссейная гонка;

Участник: Андрей Гривко;

Старт: 16:00.

Пулевая стрельба, мужчины

Дисциплина: пистолет, 50 м;

Участник: Олег Омельчук;

Начало квалификации: 15:00.

Фехтование, женщины

Дисциплина, рапира, индивидуальные соревнования;

Участница: Ольга Лелейко;

Начало 1/16 финала: 15:10.

Фехтование, мужчины

Дисциплина, сабля, индивидуальные соревнования;

Участник: Андрей Ягодка

Начало 1/16 финала: 18:45

Академическая гребля, мужчины

Вид программы: четверка парная, финал;

Участники: сборная Украины (Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока, Иван Довгодько);

Начало: 16:22.

Академическая гребля, женщины

Вид программы: четверка парная, финал;

Участники: сборная Украины (Дарья Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова, Евгения Нимченко);

Начало: 16:34.

Дзюдо, мужчины

Вес: до 90 кг, 1/16 финала;

Участник: Кеджау Ньябали;

Начало: 17:31.

Спортивная гимнастика

Вид программы: личное многоборье, финал;

Участники: Олег Верняев;

Начало: 22:00.

Немедальные соревнования:

Конный спорт

Вид программы: выездка;

Участница: Инна Логутенкова;

Начало: 16:00.

Стрельба из лука, женщины

Вид программы: индивидуальный зачет, 1/32 финала;

Поединок: Анастасия Павлова (Украина) - Луиза Сайдиева (Казахстан);

Начало: 18:02.

Парусный спорт, мужчины

Вид программы: 470;

Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;

Начало: 19:05.

Теннис, женщины

Вид программы: индивидуальный разряд, 1/4 финала;

Матч: Элина Свитолина (Украина) - Петра Квитова (Чехия);

Начало: 00:45.