Видеоблог Rio2016: легендарный бегун Валерий Борзов о своих ожиданиях от украинских легкоатлетов

Выдающийся украинский легкоатлет, олимпийский чемпион в беге на 100 и 200 метров 1972 года Валерий Борзов в комментарии УНИАН поделился своими ожиданиями относительно будущих выступлений легкоатлетов на Олимпиаде в Рио.

К сожалению, легендарный бегун не имеет слишком больших ожиданий от выступлений наших легкоатлетов.

"Я не думаю, что будет большая феерия и что мы получим много медалей, но будем рассчитывать на Бондаренко (Богдан Бондаренко – украинский прыгун в высоту – ред.)", - рассказал Борзов.

Также он отметил, что, возможно, есть шансы в спортивной ходьбе и тройном прыжке, а в остальных видах – "большая лотерея", ведь конкуренция достаточно серьезная.

Кроме того, Борзов высказал свое мнение относительно того, кто сможет составить конкуренцию ямайскому рекордсмену Усэйну Болту, который выступает на тех же дистанциях, что и сам Борзов в прошлом.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.