Видеоблог Rio2016: министр спорта Жданов поделился впечатлениеми о первых выступлениях украинских олимпийцев
Диск и молот спортивной редакции УНИАН Кирилл Стадниченко продолжает рассказывать в своем видеоблоге о ходе Олимпиады в Рио глазами болельщика. На этот раз он пообщался с министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым во время приема в Украинском доме в Рио.
В целом министр говорит, что доволен уровнем первых выступлений украинских спортсменов.
"Главное, что у Украины есть уже две медали – бронза и серебро. И я надеюсь, что это не последние медали. Хороший почин, хорошее настроение в команде, приподнятое. Но все понимают, что нужно собраться, бороться и выйти максимально сосредоточенными на соревнования", - заявил Жданов.
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При этом он уклонился от ответа на вопрос, в каких видах спорта он ожидает медали, а лишь сказал: "Я не даю прогнозов по медалям. Я на всех рассчитываю".
В то же время украинский министр констатировал, что уровень организации в Рио желает лучшего, особенно это чувствуется в олимпийском городке, где было немало бытовых проблем.
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