Видеоблог Rio2016: УНИАН пообщался с мамой Ольги Харлан о бронзе дочери

Украинскую саблистку Ольгу Харлан во время поединка за олимпийскую бронзу 8 августа на трибуне поддерживали партнеры по сборной Украины, президент НОК Сергей Бубка и просто болельщики. Однако главным ее болельщиком была мама Ирина, которая также прибыла в Рио поддержать дочь.

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В комментарии корреспонденту УНИАН мать спортсменки рассказала об усталости дочери после соревнований, а также как она читала эмоции на лице спортсменки во время финальной дуэли.

При этом Ирина не общалась с дочкой до или во время соревнований, а смогла увидеть ее только после "бронзового" поединка. Поэтому прием в Украинском доме в Рио стал для нее первой реальной возможностью по-настоящему пообщаться с дочерью.

Также мать саблистки поделилась тем, какие эмоции лично она переживала, болея за дочь на трибуне: "Очень переживала... Плакала, потом радовалась. Вот такие переживания".

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