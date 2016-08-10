Видеоблог Rio2016: прием в Украинском доме в Бразилии в честь наших олимпийцев

Так, в Украинском доме в Рио состоялся прием в честь украинских олимпийцев, в частности, и тех, кто уже смог выбороть награды на Олимпиаде для Украины.

На событии гостями президента НОК Украины Сергея Бубки и всей олимпийской семьи Украины стали князь Монако Альберт, экс-президент МОК Жак Рогге, президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ и многие другие.

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