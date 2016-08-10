Сборная Украины занимает 31-е место в медальном зачете Игр в Рио после четырех дней

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился четвертый соревновательный день Олимпийских игр, по итогам которого сборная Украины находится на 31-м месте в медальном зачете, сообщается на официальном сайте Игр.

На счету нашей команды по прежнему две медали - серебро Игроя Кулиша в стрельбе из пневматической винтовки и бронза Ольги Харлан в женском индивидуальном турнире по фехтования на саблях.

Лидером общего зачета по-прежнему остается команда США. По итогам вторника у американцев 26 медалей - 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.

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Вслед за американцами идут команды Китая (8-3-6, 17), Венгрии (4-1-1, 6) и Австралии (4-1-1, 6). У остальных национальных сборных не более 3 медалей.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2016 проходит в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.