Американский пловец Фелпс стал 21-кратным олимпийским чемпионом

В Рио-де- Жанейро (Бразилия) завершились финалы очередного дня соревнований по плаванию, где американец Майкл Фелпс завоевал две золотые награды и довел свой олимпийский рекорд до 21 медали высшего достоинства, сообщает корреспондент УНИАН из Рио.

Свою 20-ю высшую награду американец добыл в финале заплыва на 200 метров, проплыв дистанцию за 1 минуту 53, 36 секунды. Он на четыре сотых секунды опередил японца Дайа Сето и на 0,26 секунды - венгра Тамаша Кендереши.

Читайте такжеЛегенды, звезды, личности: топ-20 спортсменов, за которыми стоит следить на Олимпиаде

Спустя менее чем час Фелпс уже участвовал в финале эстафеты 4х200 метров, где с партнерами по сборной США Конором Двайером, Францисом Хаасом и Районом Лохте завоевал свое 21-е золото в карьере. Американцы преодолели дистанцию за 7 минут 00,66 секунды, опередив, в частности, призеров из команд Великобритании и Японии.

Как сообщал УНИАН, два дня назад Фелпс стал 19-кратным олимпийским чемпионом, выиграв золото в составе сборной США в эстафете 4х100 метров. До Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на счету американца было 18 золотых наград.