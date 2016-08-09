Рио-2016. Украинский пловец Оселедец занял последнее место в предварительном заплыве

Украинец Дмитрий Оселедец на олимпийских соревнованиях по плаванию в Рио-де-Жанейро не смог преодолеть квалификацию в заплыве на 200 метров брассом.

Среди восьми спортменов в заплыве он финишировал на восьмом месте с результатом 2:15.19. В общем зачете у Оселедца 37-е место среди 39-ти участников.

Лучшим на всех пяти заплывах был россиянин Антон Чупков, его время - 2:07.93.

Как сообщал УНИАН, в первый день Олимпиады Дарья Степанюк также не смогла пройти квалификацию в плавании. На дистанции 100 метров баттерфляем она заняла 16-е место среди 34-х пловцов.