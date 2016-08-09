Рио-2016. Костевич вновь не вышла в финал соревнований по стрельбе и завершила выступление на Олимпиаде

Украинка Елена Костевич не смогла пробиться в финал олимпийских соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров.

На первом этапе квалификации она выбила 292 очка и заняла предварительное восьмое место в общем зачете. Однако на второй стадии, которая предполагала стрельбу на скорость, Костевич набрала лишь 283 очка.

Читайте такжеРио-2016: Украинка Костевич провалила квалификацию соревнований по стрельбеВ результате, по итогам квалификации украинка заняла 23-е место и не смогла пробиться в финал соревнований.

Отметим, на Олимпиаде-2012 в Лондоне Елена Костевич добыла бронзовую медаль в этой же дисциплине. Игры-2016 она завершила без медалей и участия в финальных стадиях соревнований.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который доставляет самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.