Рио-2016. Костевич вновь не вышла в финал соревнований по стрельбе и завершила выступление на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка Афин заняла 23-е место в квалификакации соревнований по стрельбе из пневматического пистолета.
Украинка Елена Костевич не смогла пробиться в финал олимпийских соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров.
На первом этапе квалификации она выбила 292 очка и заняла предварительное восьмое место в общем зачете. Однако на второй стадии, которая предполагала стрельбу на скорость, Костевич набрала лишь 283 очка.
Читайте такжеРио-2016: Украинка Костевич провалила квалификацию соревнований по стрельбеВ результате, по итогам квалификации украинка заняла 23-е место и не смогла пробиться в финал соревнований.
Отметим, на Олимпиаде-2012 в Лондоне Елена Костевич добыла бронзовую медаль в этой же дисциплине. Игры-2016 она завершила без медалей и участия в финальных стадиях соревнований.
Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который доставляет самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.