Рио-2016. Сегодня Украина в соревнованиях по фехтованию осталась без медалей

Украинский шпажист Богдан Никишин не смог выйти в четвертьфинал индивидуальных соревнований по фехтованию, которые сегодня проходят на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В поединке 1/8 финала Никишин уступил швейцарцу Бенджамину Штеффену. По ходу встречи украинец проигрывал сопернику со счетом 4:11 и 8:14, но в третьем периоде смог догнать его - 14:14. Тем не менее, победный укол в овертайме сделал швейцарец, итоговый счет поединка - 15:14 в пользу Штеффена.

Таким образом, все три украинца, которые сегодня принимали участие в соревновании среди шпажистов, прекратили борьбу за медали.

Ранее Анатолий Герей в поединке 1/8 финала не смог преодолеть сопротивление швейцарца Фабиана Коте. Еще один представитель Украины Дмитрий Карюченко вылетел на этапе 1/32 финала после встречи с китайцем Юньлунем Цзяо.