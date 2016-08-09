Серена Уильямс: "Свитолина - прекрасная теннисистка, всегда ее поддерживаю"
Лучшая теннисистка мира сделала несколько комплиментов украинской сопернице перед их очной встречей.
Первая ракетка мира, американская знаменитая теннисистка Серена Уильямс заявила, что ее сегодняшний поединок на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро с украинкой Элиной Свитолиной не будет легким. Об этом сообщает Sport Arena.
"Нас ждет интересный матч. Это прекрасная теннисистка, она молода и показывает классную игру. Мы уже провели с ней несколько сложных поединков, а теперь зрители увидят еще один. Очень надеюсь на победу, но при этом всегда поддерживаю Элину, ведь она просто замечательная Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораядевушка", - заявила Уильямс.
Отметим, что ранее Уильямс и Свитолина провели между собой четыре поединка, каждый из которых выиграла американка. Последний раз они встречались в четвертом раунде турнира серии Grand Slam "Ролан Гаррос" - тогда Свитолина уступила в двух сетах - 1:6, 1:6.
Напомним, матч олимпийского турнира между Свитолиной и Уильямс начнется сегодня в 00:45 по киевскому времени.