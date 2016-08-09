Серена Уильямс: "Свитолина - прекрасная теннисистка, всегда ее поддерживаю"

Первая ракетка мира, американская знаменитая теннисистка Серена Уильямс заявила, что ее сегодняшний поединок на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро с украинкой Элиной Свитолиной не будет легким. Об этом сообщает Sport Arena.

"Нас ждет интересный матч. Это прекрасная теннисистка, она молода и показывает классную игру. Мы уже провели с ней несколько сложных поединков, а теперь зрители увидят еще один. Очень надеюсь на победу, но при этом всегда поддерживаю Элину, ведь она просто замечательная Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораядевушка", - заявила Уильямс.

Отметим, что ранее Уильямс и Свитолина провели между собой четыре поединка, каждый из которых выиграла американка. Последний раз они встречались в четвертом раунде турнира серии Grand Slam "Ролан Гаррос" - тогда Свитолина уступила в двух сетах - 1:6, 1:6.

Напомним, матч олимпийского турнира между Свитолиной и Уильямс начнется сегодня в 00:45 по киевскому времени.