Рио-2016. Грузинский дзюдоист после победы указал российскому сопернику на его место (видео)

Бронзовый призер Олимпиады-2016 грузин Лаша Шавдатуашвили после победы во вчерашнем поединке над россиянином Денисом Ярцевым сделал характерный жест, указав сопернику на его место, сообщает ТСН.

Сначала Лаша указал на флаг своей страны у себя на груди, а потом ткнул пальцем в побежденного Ярцева.

Отмечается, что поединок дзюдоистов состоялся 8 августа, в годовщину российско-грузинской войны, которая началась в этот день в 2008 году. Своим жестом Шавдатуашвили показал, что помнит события восьмилетней давности.

"Сегодня такой день. У меня не было других вариантов. Это был поединок жизни и смерти. Я немного нервничал, поскольку 8 августа – это день наших героев. Я должен был показать, что наша страна сильная, мы совсем не слабые", – цитирует Шавдатуашвили tribuna.com.

Отметим, что медаль, добытая вчера Шавдатуашвили, является единственной в активе Грузии на ОЛимпиаде-2016.