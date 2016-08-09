Рио-2016. Никишин стал единственным украинцем, кто вышел в 1/8 финала на соревнованиях шпажистов

Богдан Никишин - единственный из украинстких шпажистов, кто смог выйти в 1/8 финала индивидуальных соревнований по фехтованию, которые сегодня проходят на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В поединке 1/16 финала лидер украинской команды на Играх-2016 оказался сильнее китайца Юньлун Цзяо - 15:11. Соперник Никишина до конца второго периода шел вровень с украинцем, но в последней части встречи при счете 7:7 пропустил несколько решающих уколов, отыграть которые уже не смог.

Другой украинский шпажист Анатолий Герей не смог переиграть в поединке 1/16 финала швейцарца Фабиана Коте. Встреча завершилась со счетом 15:9 в пользу соперника Герея.

Третий представитель Украины на соревнованиях в шпаге Дмитрий Карюченко вылетел на этапе 1/32 финала.