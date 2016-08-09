Как проходят соревнования по академической гребле в Рио (фоторепортаж)

На бразильских живописных водных просторах соревнуются спортсмены-одиночники, парные экипажи, четверки и восьмерки.

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Кстати, академическая гребля является одним из тех видов спорта, где Украина может реально побороться за олимпийские награды.

Так, как женская сборная Украины по академической гребле в парных четверках, так и мужская квалифицировалась в финалы соревнований, которые пройдут 10 августа.