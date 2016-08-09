Как проходят соревнования по академической гребле в Рио (фоторепортаж)
15:51, 09 августа 2016Рио-2016
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В Рио-де-Жанейро уже не первый день проходят соревнования по академической гребле во время Олимпийских игр 2016 года.
REUTERS
На бразильских живописных водных просторах соревнуются спортсмены-одиночники, парные экипажи, четверки и восьмерки.
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Кстати, академическая гребля является одним из тех видов спорта, где Украина может реально побороться за олимпийские награды.
Так, как женская сборная Украины по академической гребле в парных четверках, так и мужская квалифицировалась в финалы соревнований, которые пройдут 10 августа.
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