Рио-2016. Украина осталась без одного шпажиста на соревнованиях по фехтованию

Украинский шпажист Дмитрий Карюченко выбыл из индивидуальных соревнований по фехтованию, которые сегодня проходят на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В поединке 1/32 финала 36-летний украинец уступил колумбийцу Джону Эдисону Родригесу со счетом 7:15.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяОтметим, что на соревнованиях в шпаге участвуют еще два украинца, которые автоматически квалифицировались в 1/6 финала. В 16:15 по киевскому времени свой поединок против китайца Юньлуня Цзяо начнет Богдан Никишин, а в 17:15 в борьбу со швейцарцем Фабианом Коте вступит Анатолий Герей.

Как сообщал УНИАН, вчера на соревнованиях саблисток украинка Ольга Харлан выиграла бронзовую медаль Олимпиады.