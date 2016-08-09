Разгул преступности в Рио: в сети опубликовано видео, как бразильские подростки грабят туристов
В сети опубликована нарезка видео, как бразильские подростки средь бела дня дерзко грабят иностранных туристов, приехавших на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
Так, дети выхватывают телефоны, сумки, кошельки и другие ценности у прохожих на оживленных городских улицах, в парках, в общественном транспорте и прочих местах массового скопления народа.
Особо находчивые подъезжают к своим "жертвам" на велосипедах, а некоторые хватают все, что могут, запрыгивая в окна общественного транспорта.
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Впрочем, некоторые потенциальные жертвы оказываются не из робкого десятка и дают отпор малолетним преступникам.
Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро уже успели отметиться несколькими громкими случаями ограблений.
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Так, сборная Великобритании заявила о пропаже в Рио сумок с экипировкой. В некоторых сумках находилась форма британских пловцов.
В то же время австралийских спортсменов обворовали прямо в олимпийской деревне. Причем, есть подозрения, что преступники пошли на хитрость – ведь вещи атлетов были похищены из номеров гостиницы в тот момент, когда всех эвакуировали из-за задымления.
Кроме того, об опасной криминогенной обстановке в Рио сообщал и наш спецкорр Кирилл Стадниченко в своем видеоблоге.