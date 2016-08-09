Разгул преступности в Рио: в сети опубликовано видео, как бразильские подростки грабят туристов

14:41, 09 августа 2016
Рио-2016
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В сети опубликована нарезка видео, как бразильские подростки средь бела дня дерзко грабят иностранных туристов, приехавших на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

facebook.com/olympicua

Так, дети выхватывают телефоны, сумки, кошельки и другие ценности у прохожих на оживленных городских улицах, в парках, в общественном транспорте и прочих местах массового скопления народа.

Особо находчивые подъезжают к своим "жертвам" на велосипедах, а некоторые хватают все, что могут, запрыгивая в окна общественного транспорта.

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Впрочем, некоторые потенциальные жертвы оказываются не из робкого десятка и дают отпор малолетним преступникам.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро уже успели отметиться несколькими громкими случаями ограблений.

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Так, сборная Великобритании заявила о пропаже в Рио сумок с экипировкой. В некоторых сумках находилась форма британских пловцов.  

В то же время австралийских спортсменов обворовали прямо в олимпийской деревне. Причем, есть подозрения, что преступники пошли на хитрость – ведь вещи атлетов были похищены из номеров гостиницы в тот момент, когда всех эвакуировали из-за задымления.

Кроме того, об опасной криминогенной обстановке в Рио сообщал и наш спецкорр Кирилл Стадниченко в своем видеоблоге.

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